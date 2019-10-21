Статистика НАПУ: более 50 человек покинули пенитенциары за неделю

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 857 человек. 56 человек были освобождены, 56 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, 1 029 участвовали в общественных работах, сообщает Национальная администрация пенитенциарных учреждений (НАПУ).

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых было проведено 237 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 9 задержанных, а 12 заключённым понадобились услуги неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАПУ, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 мобильных телефона, 6 sim-карт, “умные” часы, 3 пакета с веществом, похожим на наркотическое, и другие предметы, запрещённые к передаче заключённым. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.