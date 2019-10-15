Статистика НАЦ: арестовано имущество на 16,5 млн леев

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на сумму 16,5 млн леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Как сообщает пресс-служба НАЦ, отдел аналитики провёл 5 операционных анализов по уголовным делам. Юридический отдел направил 11 заключений по антикоррупционной экспертизе. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 233 материала, из которых 40 – жалобы.

На национальную «горячую линию» по борьбе с коррупцией поступило 46 звонков, 6 из которых находятся в компетенции НАЦ. В настоящее время 9 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 8 – в пенитенциарном учреждении, 1 – под домашним арестом.