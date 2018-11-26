Статистика молдавских тюрем за неделю: 76 освобождённых и 55 арестованных

На прошлой неделе, с 19 по 26 ноября, в пенитенциарах Молдовы находились в общей сложности 7 029 человек. 76 граждан были освобождены, 55 задержаны и помещены в изоляторы, 1 001 участвовали в общественных работах. Один человек был привезён из Республики Беларусь и помещён под стражу пенитенциарного учреждения №13 в Кишинёве.

В больницу пенитенциара в Прункул по состоянию здоровья были отправлены и получили лечение 48 заключённых. Также было осуществлено 4 вызова службы 112 для оказания экстренной медицинской помощи.

В рамках борьбы с предотвращением проникновения в пенитенциары запрещенных предметов были обнаружены 6 мобильных телефонов, 2 литра неизвестной жидкости, пакет с неизвестным содержимым. Гражданские лица, задержанные при попытке передачи этих объектов, были переданы полиции.