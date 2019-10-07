Статистика молдавских тюрем за неделю: 70 освобождённых и 46 новых арестованных

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По состоянию на прошлую неделю, в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 938 человек. 70 человек были освобождены, 46 – задержаны и помещены в следственные изоляторы, а 1 059 добровольно участвовали в общественных работах.

По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, для заключённых было проведено 192 учебных часа по поведенческой психологии и школьной программе. В них приняли участие 2 499 заключённых.

Кроме того, в больницу пенитенциара Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 27 задержанных из 10 тюрем страны. Один из них лечился за свой счёт. В службу экстренной медпомощи было произведено 10 звонков.