Статистика молдавских тюрем за неделю: 59 освобождённых и 99 новых арестованных

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В тюрьмах республики, по состоянию на прошлую неделю, находилось 7 115 человек. 59 человек были освобождены, 99 задержаны и помещены в следственные изоляторы, 979 участвовали в общественных работах.

Согласно разработанному плану обучения, для заключённых был проведён 191 учебный час по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, в тюремную больницу в Прункул были госпитализированы и получили медицинскую помощь по состоянию здоровья 48 задержанных, а 11 заключённым понадобились услуги Неотложной службы 112.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 1 мобильный телефон, 1 пакет с субстанцией коричневого цвета. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.