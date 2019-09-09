Статистика молдавских тюрем за неделю: 39 освобождённых, более 50 новых арестованных и один сбежавший

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На прошлой неделе в пенитенциарных учреждениях страны было зарегистрировано 6 887 человек, 39 человек были освобождены, 51 – задержан и помещён в следственный изолятор.

Как сообщает пресс-служба Национальной администрации пенитенциарных учреждений, на прошлой неделе участвовали в общественных работах 1 070 заключённых. Двое заключённых были перевезены из Российской Федерации и помешены в пенитенциар №13 в Кишинёве. Один заключённый сбежал.

Кроме этого, согласно статистическим данным, для заключённых было проведено 253 учебных часов по поведенческой психологии и школьной программе. Кроме того, 24 заключённых из 7 тюрем были госпитализированы в больницу пенитенциарного учреждения Прункул, а в Службу 112 было произведено 13 звонков.

Как передаёт пресс-служба НАП, в ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 пакетика с растительной массой похожей на наркотики и 4 SIM-карты. Задержанные гражданские лица были переданы в руки полиции.