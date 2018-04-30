Статистика: куры в Молдове за три месяца снесли более 124 миллионов яиц

Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Молдовы в январе-марте 2018 года составила 1633 млн. леев, или 101,0% в сопоставимых ценах по сравнению с январем-мартом 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Увеличение объёма продукции сельского хозяйства было обусловлено ростом продукции животноводства на 1,0%, на долю которого приходится около 99% от общего объема сельскохозяйственной продукции.

Так, по сравнению вышеуказанным периодом был зарегистрирован прирост поголовья крупного рогатого скота и птицы на 2% – 37,3 тыс. тонн всего. В то же время, поголовье крупного рогатого скота и птицы в домашних хозяйствах сократилось на 6,7%.

Производство молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 0,7% как результат увеличения его производства на 2,4% в домашних хозяйствах, на сельскохозяйственных же предприятиях производство молока сократилось на 16,8%. Таким образом, за первые три месяца собрано более 74,3 тыс. тонн молока.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий составило более 124,6 млн. штук, что меньше на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.