Статистика ко Дню города: какие изменения наблюдались в Кишинёве за последние годы (ИНФОГРАФИКА)

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Национальное бюро статистики (НБС) представило ко Дню города данные о том, какие изменения произошли в столице за последние годы.

Так, в 2018 году в Кишинёве родились 6 413 детей, что на 136 больше, чем в 2017 году. За тот же период умер 6 341 человек. Количество жилья, введенного в эксплуатацию, составило 5 660. Было зарегистрировано 5 198 браков, а 2686 пар развелись.

Кроме этого, по данным НБС, 14 октября 2018 года, в День города, в Кишинёве родились 16 детей и было зарегистрировано 5 браков. В этот же день в прошлом году скончались 12 человек.

Все изменения, которые произошли в столице в 2017 и 2018 году, можно увидеть на инфографике, представленной ниже.