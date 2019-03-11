Статистика: к весне в Молдове подорожали свежие фрукты и овощи, а подешевели яйца

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По данным Национального бюро статистики, в феврале текущего года по сравнению с январём цены на свежие фрукты и овощи возросли в среднем на 4%, а цена на яйца снизилась приблизительно на 8%.

Так, согласно полученным данным, цены подскочили на следующие свежие фрукты: экзотические фрукты и семечковые – на 6,3%, цитрусы – на 3,8%, виноград – на 2,0%. Среди овощей больше всего подорожали: перец – на 14%, баклажаны – на 12,% тыква и кабачки – на 12,4%, помидоры – на 7,9%, капуста – на 7,6%, огурцы – на 4,7%, лук и морковь – на 1,9%. Кроме этого, цена возросла на картофель (4,4%). Согласно статистическим данным, также подорожала свежая и замороженная рыба (на 1,5%), а цена на свинину и говядину немного снизилась (на 0,9% и 0,4% соответственно).

Что касается непродовольственных товаров, то в течение февраля подорожала детская одежда, а также предметы личной гигиены – на 0,8%, мебель – на 0,7%, детская обувь – на 0,6%, трикотаж, бытовая техника, предметы для путешествий, стеклянная и керамическая посуда, посудомоечные машины, плиты, сторойматериалы, бытовая химия – до 0,5%, сигареты – на 0,3%. Было отмечено снижение цен на сжиженный газ в баллонах – на 2,9%, лекарства – на 0,5%, женские куртки, свитера, головные уборы, мужские пальто, детские юбки, косметика и парфюмерия, а также на телефоны – до 0,4%.

По данным Национального бюро статистики, в феврале 2019 года годовая инфляция (за 12 месяцев с марта 2018 года по февраль 2019 года) составила 2,4%, в том числе на: продовольственные товары (на 3,5%), непродовольственные (на 2,9%) и услуги – (-0,2%). Средний рост потребительских цен на 0,4% был вызван повышением цен на продукты питания на 0,8%, и на непродовольственные товары на 0,1%, а также понижением тарифов на услуги населению – на 0,2%.