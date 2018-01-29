Статистика: Эмиграция и демографическое старение оставляют Молдову без рабочих рук

Работающее население Молдовы сократилось до 45,1% из-за активной эмиграции и демографического процесса старения.

Такие данные предоставило Национальное бюро статистики, сравнив две последние переписи населения.

Больше всего страдают районы Молдовы. Так, в 24 районах работающих людей меньше 45%. На севере Молдовы регистрируется самое меньшее количество занятых граждан. Например, в таких районах как Окница, Фалешты и Флорешты экономически активных людей и вовсе меньше 35%.

Рост зафиксирован лишь в семи районах: Каушаны, Штефан Водэ, Яловены, Криуляны, Кагул, Страшены и Теленешты, а также в муниципиях Кишинев и Бельцы. Там число работающих превышает 45%.

По данным статистики, количество занятых людей со средним образованием составляет 52,4%, тогда как с высшим образованием работают 24,3%.

Стоит напомнить, что не так давно в рамках программы «Hai acasa», инициированной президентом страны Игорем Додоном, запустили информационный портал haiacasa.md, который содержит множество предложений о трудоустройстве. Целью программы является возвращение граждан Молдовы домой и уменьшение эмиграции.