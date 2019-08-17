Статистика ГИЧС: с начала года в стране произошло более 700 пожаров

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Более 60 человек погибли с начала года в пожарах, а свыше 140 были спасены. По данным Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям, за 6 месяцев текущего года по всей стране зарегистрировали более 780 возгораний, что немногим меньше чем в 2018-ом.

Большинство пожаров – 145 – произошло в столице. В секторе Рышкановка зарегистрировали 42 возгорания: на один больше, чем годом ранее. На Чеканах число таких случаев практически удвоилось: в прошлом году за 6 месяцев там произошло 18 пожаров, а в этом году зарегистрировано 32 случая, пишет publika.md.

Статистика по регионам показывает, что больше всего пожаров зарегистрировали в Гагаузии. В первой половине года там произошло 45 возгораний. Во Флорештском районе число пожаров достигло 34 случаев, а в Страшенском районе пожарные потушили 28 очагов возгорания.

Среди основных причин пожаров в ГИЧС называют преднамеренный поджог (110 случаев), короткое замыкание (117 случаев), неисправность печи (100 случаев). Замыкает список неосторожность во время курения – по этой причине возникло 97 пожаров.

Пожары уничтожили более 550 единиц жилья, что почти на 50 меньше, чем в прошлом году. Также с начала года сгорело более 120 единиц транспорта.