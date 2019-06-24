Стащили кошелёк у зазевавшегося покупателя: в столице задержали двоих карманников-рецидивистов (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте совместно с сотрудниками полиции сектора Чеканы задержали двоих жителей столицы в возрасте 36 и 40 лет. Мужчины подозреваются в совершении карманной кражи. Ранее их судили за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл 4 мая на рынке в секторе Чеканы. Воспользовавшись невнимательностью 57-летней женщины, злоумышленники вытащили у неё из кармана кошелек с деньгами и документами. Общий ущерб составил 3 750 леев. Действия нарушителей попали на камеры видеонаблюдения.

Вскоре подозреваемые были опознаны, задержаны и доставлены в инспекторат для выяснения обстоятельств. Мужчины признали свою вину.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Согласно действующему законодательству, нарушителям грозит штраф в размере от 32 500 до 42 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.