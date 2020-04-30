Стащил из магазина провизию: в Тирасполе задержали наглого вора

Стащил из магазина провизию: в Тирасполе задержали наглого вора

Неприятный инцидент произошёл 28 апреля в одном из магазинов Тирасполя. Внимание продавцов привлёк нетрезвый молодой человек.

Мужчина взял бутылку водки и пачку орешков и спрятал под одеждой. Игнорируя просьбы работников вернуть на место товар или расплатиться, злоумышленник вышел из магазина и скрылся.

Прибывшие сотрудники милиции просмотрели видеозаписи камер наблюдения. Правонарушителя опознали: ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Спустя несколько часов 27-летнего подозреваемого задержали, пишет mvdpmr.org. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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