Старый Оргеев с высоты птичьего полёта: в сети появились невероятной красоты фотографии с фестиваля воздушных шаров (ФОТО)

Десятки воздушных шаров поднялись в небо в рамках Международного фестиваля “Aerobis Ballon Fiesta — 2018”, который проходит с 25 по 27 мая.

Невероятной красоты фотографии были опубликованы участником фестиваля в Facebook. По данным Национального спортивного клуба Aerobis, который является организатором мероприятия, уникальное шоу проходит в Старом Оргееве и селе Иванча. Согласно программе, утренние полёты стартуют в 06:30 из Старого Оргеева, а вечерние – в 18:00 с базы отдыха Молдтелеком в Иванче.

Цена за полёт в рамках мероприятия составляет 99 евро за человека. В этом году в фестивале принимают участие около 12 команд из 6 стран, мероприятие посетят около 2 тысяч человек. Фестиваль был включён в журнал культурных туристических мероприятий “Древо жизни”.

Международный фестиваль воздушных шаров “Aerobis Balloon Fiesta” проходит с 2012 года в последние выходные мая. В прошлые годы в мероприятии приняли участие гости из Румынии, Украины, Венгрии, России, Чехии, Голландии, Бельгии и Литвы.

Фото: Facebook/Сид Смит