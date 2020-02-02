Стартуют заседания коллегий министерств: на них будут приглашать прессу, аналитиков и бывших глав ведомств

Стартуют заседания коллегий министерств: на них будут приглашать прессу, аналитиков и бывших глав ведомств

Начиная с завтрашнего дня стартуют расширенные заседания коллегий министерств, на которые будут приглашаться все СМИ, а также аналитики. Участники встреч будут открыто говорить об итогах 2019 года и о планах и вызовах на 2020 год. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил премьер Ион Кику. Глава кабинета министров отметил, что, учитывая то, что на заседаниях будут обсуждаться в том числе достижения и провалы в 2019 году, когда у Молдовы было сразу три правительства, приглашения будут направлены всем министрам из бывших правительств Филипа и Санду. Например, завтра на заседание приглашена экс-министр финансов в правительстве Майи Санду Наталья Гаврилица. Во всех заседаниях будет участвовать и лично Кику.

– Как я говорил ранее, мы хотим держать в курсе общественность обо всем, что делает или не делает правительство. Эти заседания – хорошая возможность для прессы “отделить зерна от плевел” и реальность от фейков, – добавил премьер. 

Кику также опубликовал на своей странице в соцсети график этих заседаний:

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