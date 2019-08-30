Стартовали продажи абонементов на домашние матчи сборной Молдовы в отборочном турнире ЧЕ-2020

Стартовали продажи абонементов на домашние матчи сборной Молдовы в отборочном турнире ЧЕ-2020

Федерация футбола Молдовы выпустила в продажу абонементы на домашние матчи сборной нашей страны в отборочном цикле чемпионата Европы-2020. Этой осенью Молдова проведёт три матча: с Турцией (10 сентября), Албанией (14 октября) и Исландией (17 ноября).

До 8 сентября, пишет realitatea.md, желающие смогут приобрести один из трёх типов абонементов:

  • Абонементы категории А – 250 леев
  • Абонементы категории B – 500 леев
  • Абонементы категории C – 1000 леев

Приобрести абонемент можно по адресу tickets.fmf.md и/или заказав по номеру 069 006 006.

Владельцы абонементов смогут попасть на все три осенних матча. Игры начнутся в 21:45, а доступ на стадион для всех болельщиков будет открыт с 19:45.

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