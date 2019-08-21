Стартовала регистрация кандидатов в депутаты по четырем одномандатным округам

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Центральная избирательная комиссия сообщает, что сегодня начался период выдвижения и регистрации кандидатов на новых парламентских выборах от 20 октября по одномандатным округам № 17, № 33, № 48 и № 50.

Для регистрации кандидат по одномандатному округу должен представить вместе с предусмотренными законодательством документами подписные листы, содержащие подписи поддерживающих его не менее 500 и не более 1000 лиц, обладающих избирательным правом из одномандатного округа, в котором он намерен баллотироваться. Кандидат-женщина для своей регистрации представляет подписи не менее 250 и не более 500 человек.

В соответствии с положениями законодательства для регистрации инициативной группы кандидат в депутаты Парламента РМ представляет лично соответствующему окружному избирательному органу не позднее, чем за 50 дней до дня выборов, следующие документы:

ходатайство (заявление о регистрации) в письменном виде; протокол заседания собрания граждан / компетентного органа коллективных заявителей по учреждению инициативной группы и о поддержке / выдвижении кандидата в депутаты Парламента РМ; список членов инициативной группы; копию документа, удостоверяющего личность кандидата, вместе с вкладышем (с обеих сторон – лицевой и оборотной) в случае удостоверения личности серии A; решение о назначении лица, ответственного за финансовую составляющую деятельности инициативной группы (казначея), по обстоятельствам; устав и свидетельство о регистрации в виде копии, удостоверенной печатью политической партии; в случае избирательных блоков, копию постановления Центральной избирательной комиссии об их регистрации.

В трехдневный срок с момента получения вышеперечисленных документов одномандатный окружной избирательный совет проверяет их достоверность и принимает решение о регистрации либо об отказе в регистрации инициативной группы.

Документы для регистрации кандидатов подаются в одномандатные окружные избирательные советы. Контактные данные, место и время приема документов каждым избирательным советом можно найти на официальной веб-странице комиссии www.cec.md, в разделе «Alegeri parlamentare noi» («Новые парламентские выборы»), рубрика «Circumscripții electorale» («Избирательные округа») либо по следующей ссылке http://bit.ly/2zdtmDi .

Крайний срок подачи документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов в депутаты Парламента Республики Молдова – 30 августа, включительно.