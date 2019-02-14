Стартовала печать бюллетеней для парламентских выборов 24 февраля

Стартовала печать бюллетеней для парламентских выборов 24 февраля

Вчера, 13 февраля, стартовала печать бюллетеней для парламентских выборов 24 февраля по общенациональному округу. Об этом сообщает ЦИК. 

В частности, по информации ведомства, будут отпечатаны более 3,4 миллионов бюллетеней. Печать будет проходить в Кишиневском полиграфическом комбинате, Центральной типографии, а также в издательстве “Универсул”.

Стоит отметить, что стоимость одного бюллетеня составляет 0,334 леев, а цена всего тиража приравнивается к миллиону 156 тысячам леев. Длина бюллетеней по общенациональному округу составляет 390 мм, а ширина – 140 мм. Их печатают на матовой бумаге серого цвета.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md