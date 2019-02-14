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Вчера, 13 февраля, стартовала печать бюллетеней для парламентских выборов 24 февраля по общенациональному округу. Об этом сообщает ЦИК.

В частности, по информации ведомства, будут отпечатаны более 3,4 миллионов бюллетеней. Печать будет проходить в Кишиневском полиграфическом комбинате, Центральной типографии, а также в издательстве “Универсул”.

Стоит отметить, что стоимость одного бюллетеня составляет 0,334 леев, а цена всего тиража приравнивается к миллиону 156 тысячам леев. Длина бюллетеней по общенациональному округу составляет 390 мм, а ширина – 140 мм. Их печатают на матовой бумаге серого цвета.