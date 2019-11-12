Стартовала экспертиза ремонта дороги на бульваре Штефана чел Маре (ВИДЕО)

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В понедельник вечером на разных участках проезжей части бульвара Штефана чел Маре были вырезаны и изъяты плиты асфальта площадью примерно 1 м на 1.60 м. Куски полотна будут переданы на экспертизу.

Вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару, присутствовавший на месте проведения работ, отметил, что “по всему бульвару, на разных участках дорог, как на хороших, так и на поврежденных, берутся пробы асфальта. Посмотрим, что скажут эксперты, каково качество проделанных ремонтных работ”. Кожокару добавил, что граждане платят налоги, которые, в том числе, идут на ремонт дорог, а потому они имеют право рассчитывать на то, что эти работы будут проведены действительно качественно.

Социалист также сообщил, что фракция Партии социалистов в муниципальном совете на протяжении четырех лет прошлого мандата неоднократно требовала проведения экспертизы.

– Не всё и не сразу у нас получается, но мы стараемся и добиваемся справедливости. Нам нужны нормально отремонтированные дороги, согласно всем стандартам и нормам. Мы работаем для граждан, – сказал он.

Эксперты будут ежедневно работать на бульваре Штефана чел Маре для изъятия материала на экспертизу и своевременного представления результатов. На месте проведения работ присутствуют представители компаний DELTA и BERD.

Напоминаем, ремонт бульвара Штефана чел Маре в Кишиневе начался в 2015 году и был завершен в 2017-м, несмотря на то, что должен был закончиться в течение года. Работы проводила румынская компания DELTA. Стоимость составила 11,5 млн. евро.