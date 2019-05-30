Старт “пляжного” сезона: чтобы отдохнуть у бассейна, придётся заплатить от 150 леев в день

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В столице уже начался “пляжный” сезон. Столбики термометров в последние дни поднялись почти до +30, а значит, горожане массово устремились к столичным озёрам и бассейнам.

Даже в середине недели администраторы зон отдыха в Кишинёве не жалуются на нехватку клиентов. И если некоторые граждане предпочитают бесплатно наслаждаться солнцем на берегах городских водоёмов, большинство тех, кто боится грязной воды, отдают предпочтение бассейнам.

За час плавания в бассейне придётся заплатить не менее 50 леев, пишет tvrmoldova.md. Цены за целый день начинаются от 150 леев на человека и могут доходить до 300 леев. Не стоит забывать, что цены в выходные дни выше, чем в будни.