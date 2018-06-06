Старт дан: первый экзамен на степень бакалавра прошёл без инцидентов

Старт дан: первый экзамен на степень бакалавра прошёл без инцидентов

Иноязычные учащиеся сдали вчера, 5 июня, первый экзамен на степень бакалавра по румынскому языку и литературе.

Тестирование, которое проводилось в 55 центрах, прошли 2925 кандидатов. Согласно оглашенной информации, первый экзамен состоялся без инцидентов, пишет diez.md. Следующим по списку предстоит сдать экзамен по языку обучения, который состоится 8 июня. На этот экзамен зарегистрировано 15 348 кандидатов.

Сессия продлится до 22 июня. На неё в общей сложности было допущено 18 150 кандидатов, 3 020 из которых провалили сессии прошлых лет.

Результаты экзамена на степень бакалавра будут оглашены 27 июня, после чего по всей республике пройдут выпускные вечера.

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