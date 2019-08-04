Стараниями социалистов в Управлении соцобеспечения сектора Ботаника был сделан ремонт (ФОТО)

Стараниями социалистов в Управлении соцобеспечения сектора Ботаника был сделан ремонт (ФОТО)

В Управлении социального обеспечения и здравоохранения сектора Ботаника сделан капитальный ремонт. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский. 

– Для полноценного функционирования учреждения осталось подготовить помещение к приёму граждан и подключить интернет, – написал Витнянский.

На помощь к работникам Управления пришли активисты молодёжного крыла Партии социалистов “Молодая гвардия”. Молодые люди помогали разносить мебель по кабинетам.

– Поставлена задача в кратчайшие сроки запустить работу учреждения, чтобы жители Ботаники могли в своем секторе воспользоваться услугами Управления соцобеспечения, что является очень важным, – отметил вице-претор.

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