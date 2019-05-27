Стараниями социалистов в столице установлена еще одна детская площадка

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Праздник для жителей жилых домов по адресу Каля Ешилор, 7. В их дворе установили детскую площадку, а также благоустроили прилегающую территорию.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Динарий Кожокару.

– Счастливые дети, довольные родители. Мы работаем для народа! – отметил он.

Напомним, по инициативе социалистов во всем Кишиневе устанавливают детские и спортивные площадки, скамейки, беседки, восстанавливают дорожное покрытие и освещение. Однако, как рассказали сегодня советники ПСРМ, по некоторым адресам процесс установки площадок по неизвестным причинам затягивается.

