Стараниями социалистов в столице появится ещё один многофункциональный стадион (ФОТО)

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Программа по благоустройству дворов, инициированная фракцией ПСРМ в КМС, расширяет свои границы. На улице Салкымилор ведутся работы по возведению мультифункционального стадиона, где молодежь сможет играть в футбол, волейбол и баскетбол.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.

⁃ Сегодня будут завершены работы по подготовке подушки. Завтра начнем выстраивать забор. Через две недели приступим к укладке резинового покрытия. В общем, в течение июня планируем завершить все работы, – отметил он.

Стоит напомнить, что в конце прошлой недели аналогичный стадион был сдан в эксплуатацию на Рышкановке. Социалисты убеждены, что это только начало, а спорт должен быть доступен каждому двору столицы.