Стараниями социалистов в секторе Ботаника открыт ещё один новый стадион (ФОТО)

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Вчера, 17 ноября, в столичном секторе Ботаника, по адресу Четатя Албэ, 5, состоялось открытие спортивной площадки, установленной стараниями Партии социалистов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Был организован турнир по футболу, где молодёжь на протяжении всего дня боролась за первенство. Победители были награждены медалями и призами, – написал вице-претор.

Стоит отметить, что это уже третий спортивный стадион, открытый в столичном секторе Ботаника в этом году. В общей сложности в 2019 году в рамках программы по благоустройству дворов были реконструированы уже десять таких дворовых площадок.