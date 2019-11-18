Стараниями социалистов в секторе Ботаника открыт ещё один новый стадион (ФОТО)

Стараниями социалистов в секторе Ботаника открыт ещё один новый стадион (ФОТО)

Вчера, 17 ноября, в столичном секторе Ботаника, по адресу Четатя Албэ, 5, состоялось открытие спортивной площадки, установленной стараниями Партии социалистов. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Был организован турнир по футболу, где молодёжь на протяжении всего дня боролась за первенство. Победители были награждены медалями и призами, – написал вице-претор.

Стоит отметить, что это уже третий спортивный стадион, открытый в столичном секторе Ботаника в этом году. В общей сложности в 2019 году в рамках программы по благоустройству дворов были реконструированы уже десять таких дворовых площадок.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md