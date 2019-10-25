Стараниями социалистов в Кишинёве появилась ещё одна детская площадка (ФОТО)

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В столичном секторе Ботаника открыли еще одну детскую площадку. Теперь и во дворе дома по адресу Мунчешть, 240 благоустроено место для детского отдыха. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Витнянский подчеркнул, что Партия социалистов отреагировала на все просьбы жителей по благоустройству их дворов, в том числе и на нижней Ботанике. Примечательно, что в рамках программы фракции ПСРМ в МСК в Кишинёве было установлено 250 детских площадок и 150 фитнес-площадок.

– Есть адреса, по которым еще не успели провести работы по благоустройству, но мы не планируем останавливаться. Работы продолжаются. Дальше – больше! – написал вице-претор Ботаники.