Стараниями социалистов в Кишиневе заасфальтируют одну из столичных улиц (ВИДЕО)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат ПСРМ Олег Липский. Речь об улице Симеона Мурафы, где до сих пор не было асфальта.

Месяц назад народный избранник встретился с жителями этой улицы, которые попросили его оказать помощь в решении этого вопроса. Сказано – сделано. Работы, стараниями социалистов, уже начались и, по словам Липского, завершатся в понедельник или вторник.

– Хочу поблагодарить моих коллег, муниципальных советников ПСРМ Виталия Мукана, Александра Комарова и Юрия Витнянского за помощь в решении данной проблемы, – отметил Липский на своей странице в соцсети.

По его словам, на очереди – улица Албица (заезд со стороны Мунчештской). Липский отметил, что на этом участке в дождь “без лодки не обойтись”.

Он также поблагодарил сотрудников предприятия “Exdrupo” за внимание к просьбам граждан во время проведения работ.