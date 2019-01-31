Стараниями социалистов в Кишиневе появился первый троллейбус с кондиционером (ФОТО, ВИДЕО)

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В мае прошлого года в результате многочисленных обращений граждан, которые жаловались на невыносимую духоту в троллейбусах, Муниципальным советом Кишинева по инициативе социалистов было принято решение о выделении средств на оснащении 10 троллейбусов систем кондиционирования воздуха.

Кроме того, кондиционерами в обязательном порядке оснащены все троллейбусы, сборка которых происходит в муниципии, начиная с августа прошлого года. Это касается и троллейбусов маршрута №35, которые свяжут центр Кишинева и пригород Дурлешты, начиная с ближайшего понедельника. Муниципальные советники ПСРМ Динарь Кожокару и Антон Лядский сегодня побывали в Управлении электротранспорта и лично осмотрели и показали первый троллейбус с такими удобствами, который вскоре будут пущен на линию.

– Мы сказали – мы сделали. Вот первый троллейбус, в котором есть система кондиционирования, и она работает. Надеюсь, что летом граждане оценят это, – отметил Кожокару во время видеотрансляции в соцсети.

Кожокару также отметил вклад в реализацию этого проекта советника ПСРМ в Дурлештах Владимира Рошки. По его словам, новый маршрут электротранспорта является частью проекта Smart City, что предполагает: современные, удобные троллейбусы с системой кондиционирования воздуха, системой GPS, электронными билетами и другими преимуществами.