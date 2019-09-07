Стараниями социалистов в Кишиневе появился еще один сквер (ФОТО)

Стараниями социалистов в Кишиневе появился еще один сквер (ФОТО)

На набережной озера по улице Албишоара обустроен уютный сквер – новая зона отдыха для кишиневцев. На первом этапе работ была построена прогулочная аллея, протяженностью полкилометра, установлено освещение и 15 скамеек. В течение 30 дней в сквере появится детская и спортивная площадка.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-председатель парламента, потенциальный кандидат от ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан По его словам, на втором этапе работ запланирована полная очистка водоема и благоустройство прилегающей территории. По периметру будут высажены декоративные деревья.

– В рамках прошлой предвыборной кампании мы предложили комплексную программу восстановления парков и зеленых зон. Нам еще многое предстоит сделать, но перемены видны уже сегодня, – отметил он. 

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