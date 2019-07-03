Стараниями социалистов в Кишиневе появилась еще одна детская площадка (ФОТО)

Стараниями социалистов в Кишиневе появилась еще одна детская площадка (ФОТО)

В столичном секторе Ботаника открыли еще одну детскую площадку. Теперь и во дворе дома по адресу Траян, 8/1 благоустроено место для детского отдыха.

Как отметил на своей странице в соцсети муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, в общей сложности, в рамках программы социалистов в Мунсовете Кишинева, в столице было установлено 180 детских площадок, из которых 39 были размещены на Ботанике.

– Стоит отметить, что ранее были установлены 70 фитнес-площадок, из которых 17 – на Ботанике. До конца года в Кишиневе планируем установить еще 60 детских и 80 фитнес-площадок, – добавил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md