Стараниями социалистов в Кишиневе открыта еще одна новенькая детская площадка (ФОТО)

Стараниями социалистов в Кишиневе открыта еще одна новенькая детская площадка (ФОТО)

Сегодня на Ботанике появилась еще одна новая детская площадка. Ее открыли по адресу Куза-Водэ, 3/2а.

– Здесь живут очень много детей, которые долго ждали благоустройства своего двора и размещения в нем горок, качелей и карусели, – отметил советник ПСРМ Юрий Витнянский. 

Социалист добавил, что завтра своего открытия ждут еще две детские площадки.

– В общей сложности, в рамках программы социалистов в Мунсовете установлены 180 детских площадок. До конца года ожидаем еще 60, – добавил он. 

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