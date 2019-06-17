Стараниями социалистов в Кишиневе открыта еще одна новенькая детская площадка (ФОТО)

Сегодня на Ботанике появилась еще одна новая детская площадка. Ее открыли по адресу Куза-Водэ, 3/2а.
– Здесь живут очень много детей, которые долго ждали благоустройства своего двора и размещения в нем горок, качелей и карусели, – отметил советник ПСРМ Юрий Витнянский.
Социалист добавил, что завтра своего открытия ждут еще две детские площадки.
– В общей сложности, в рамках программы социалистов в Мунсовете установлены 180 детских площадок. До конца года ожидаем еще 60, – добавил он.
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