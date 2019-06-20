Стараниями социалистов в Кишиневе открыт еще один многофункциональный стадион (ВИДЕО)

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В Кишиневе, по инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете, по адресу Академическая, 9/1 был открыт еще один многофункциональный стадион. Он был сдан в эксплуатацию сегодня, 20 июня.

Как отметил муниципальный советник, вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов, всего в Кишиневе планируется открытие пяти таких стадионов. Деньги на их строительство были выделены из муниципального бюджета по инициативе социалистов.

Напоминаем, что ранее в Долине роз были открыты новый спортивный комплекс и скейтпарк. Также ранее аналогичный объект появился и на Рышкановке. Кроме этого, в рамках целевой программы по благоустройству дворов в муниципии продолжается установка детских площадок, скамеек, восстанавливается освещение и асфальтовое покрытие.