Стараниями социалистов в Кишиневе открыт еще один многофункциональный спортивный комплекс

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В столичном секторе Ботаника открыли новый мультифункциональный спорткомплекс. Место для активного отдыха благоустроили во дворе дома по адресу Салкымилор, 22/1 по инициативе социалистов.

Спортивный стадион – для любителей футбола, волейбола и баскетбола, игровая площадка – для детей. По инициативе депутата от ПСРМ Олега Липского и муниципальных советников-социалистов, во дворе дома по адресу Салкымилор, 22/1 открыли новую многофункциональную арену, пишет Accent TV.

– Хотел бы поблагодарить жителей за то, что они обратились к депутату Олегу Липскому. Депутат обратился к нам, муниципальным советникам, чтобы мы могли реализовать этот проект. Пусть это будет первым шагом в благоустройстве городка и всей улицы Салкымилор, – отметил советник ПСРМ Юрий Витнянский.

На спортплощадке постелили резиновое покрытие, проложили дорожки, расчертили разметку и установили ограждение. Новый стадион своими размерами впечатлил молодых ребят. Для них созданы максимально комфортные условия для занятий спортом.

– Местная молодежь – очень активная, многие спортсмены обращались и просили построить эту площадку. Сейчас они рады, они играют каждый день, сутками напролет. Им это очень нравится. – Я считаю, что строительство такого стадиона в отдаленном месте – это очень хорошее явление. Здесь очень много ребят, которым нечем себя занять. Этот стадион – отдушина. Они смогут заниматься волейболом, футболом или баскетболом, – говорят они.

На открытии нового многофункционального стадиона детей ждали подарки и угощение. Напомним, по инициативе фракции ПСРМ в МСК в Кишиневе активно благоустраиваются дворы: помимо детских, в них появляются и фитнес-площадки, а также скамейки и беседки.