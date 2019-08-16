Стараниями социалистов в детсаду на Ботанике откроют 2 новые группы (ФОТО)

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В столичном детском саду №124, расположенном по адресу Куза-Водэ, 18/4, с сентября будут открыты две новые группы. Об этом сообщил в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.



Убедился в готовности этих групп к открытию. В наличии есть всё необходимое: надлежащий ремонт, кроватки, матрасы, постельное бельё, шкафчики и другая необходимая мебель, – сообщил вице-претор.

По словам Витнянского, после открытия двух новых групп вопрос дефицита мест в детсадах в этом секторе полностью решится.