Стараниями социалистов Управление соцобеспечения сектора Ботаника готово к приёму граждан (ФОТО)

Стараниями социалистов Управление соцобеспечения сектора Ботаника готово к приёму граждан (ФОТО)

В Управлении социального обеспечения и здравоохранения сектора Ботаника был сделан капитальный ремонт. Об итогах проделанной работы на своей странице в социальной сети сообщил вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

Работники дирекции соцобеспечения и здравоохранения, активисты “Молодой гвардии”, Претура сектора Ботаника на протяжении всей недели вели работы по подготовке к открытию территориального отделения дирекции на Ботанике. Сегодня завершили работы по вывозу строительного и другого мусора. Также сегодня службой были приняты первые посетители, – написал Витнянский.

По словам вице-претора, учреждение начнёт полноценное функционирование с начала следующей недели, в понедельник.

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