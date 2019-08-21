Стараниями социалистов озеро и сквер на Албишоаре будут благоустроены

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В рамках целевой программы по благоустройству дворов, инициированной фракцией Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева, проводятся работы по реконструкции и благоустройству озера и сквера на улице Албишоара. Как отметил вице-претор сектора Рышкановка Виталий Мукан, на данный момент осуществляется первый этап проекта, который предусматривает создание пешеходной дорожки, а также установку освещения и 15 скамеек. Работы планируют завершить до конца лета.

– Второй этап предусматривает благоустройство прилегающей к озеру территории, посадку деревьев. Эту часть проекта начнем осуществлять осенью вместе с муниципальным предприятием “Spatii verzi”. Также будут установлены детская и фитнес площадки, – сказал Мукан.

Вице-претор также отметил, что озеро уже очистили от камыша, но для более эффективного результата нужна глубокая очистка водоема, что предполагает дополнительные расходы, о выделении которых будет запрошено дополнительно.

Напомним, проект по очистке озера и созданию сквера на Албишоаре инициирован фракцией Партии социалистов в Муниципальном совете при поддержке Иона Чебана и проводится в рамках целевой программы ПСРМ по благоустройству дворов. В рамках данной программы в Кишиневе и пригородах устанавливают детские и спортивные площадки, скамейки, освещение, а также проводится асфальтирование внутридворовых дорожек и ремонт крыш, замена окон и дверей в подъездах и т.д.