Стараниями социалистов новые скамейки устанавливают и на Чеканах (ФОТО)

Стараниями социалистов новые скамейки устанавливают и на Чеканах (ФОТО)

Реализация проектов особого назначения, инициированных фракцией ПСРМ в КМС, – в полном разгаре. Сегодня новые скамейки устанавливают в столичном секторе Чеканы. 

В частности, как рассказал депутат ПСРМ Петр Бурдужа, они появятся по улицам П. Заднипру, И. Думенюк, Мирча чел Батрын, Н. М. Спэтару и так далее. Советники Партии социалистов строго следят за тем, чтобы скамейки были установлены именно в тех местах, о которых ранее просили граждане.

Напомним, что стараниями социалистов скамейки устанавливаются и в других секторах города. Кроме этого, продолжается установка детских и фитнес-площадок, восстанавливается дорожное покрытие и освещение.

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