Стараниями социалистов на Телецентре отремонтируют дворы и поставят детские и спортивные площадки (ФОТО, ВИДЕО)

В столичном районе Телецентр до конца года планируется завершить ремонт ряда внутридворовых территорий, а также установить детские и спортивные площадки.

Работы проводятся по инициативе фракции Партии социалистов в муниципальном совете. Об этом советники Динарий Кожокару и Александр Одинцов сообщили во время проверки работ по ремонту дороги и укладки тактильной плитки вблизи здания Общества слепых. Советники также провели на месте прием граждан, приняли жалобы.

– В этой зоне давно необходимы были ремонт дороги, а также установка поручней и тактильной плитки. Слабовидящим и слепым трудно передвигаться по городу, так как для них нет необходимых условий. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы решить существующие проблемы и помочь этой категории населения, – сказал советник Динарий Кожокару.

В свою очередь, мунсоветник Александр Одинцов рассказал, что по настоянию советников фракции ПСРМ на улице Академическая был сделан капитальный ремонт и уложен полностью новый асфальт.

– А у дома по адресу Академическая, 9/1 вместо старого стадиона до конца 2018 будет новый многофукциональный стадион, – сообщил он.

Одинцов также отметил, что у жителей столицы очень много жалоб и просьб.

– Мы приняли их петиции и рассмотрим на заседании фракции, посмотрим, как можно помочь. Хочу напомнить жителям муниципия, что они по всем проблемам могут не только обращаться напрямую к советникам, но и писать письма на сайт petitia.md, – сказал он.