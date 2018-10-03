Стараниями социалистов на Рышкановке появилась новая детская площадка

После того, как были установлены все запланированные площадки на Ботанике, работы переместились в столичный сектор Рышкановка.

Там на улице Студенческой вчера была установлена первая детская площадка из запланированных. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

– Новая детская площадка на Студенческой. Даже если медленнее, чем запланировано, движемся вперёд по графику, – отметил он.

Напомним, новые детские площадки устанавливаются во дворах Кишинева по инициативе фракции ПСРМ в КМС.