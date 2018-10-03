Стараниями социалистов на Рышкановке появилась новая детская площадка

После того, как были установлены все запланированные площадки на Ботанике, работы переместились в столичный сектор Рышкановка.
Там на улице Студенческой вчера была установлена первая детская площадка из запланированных. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.
– Новая детская площадка на Студенческой. Даже если медленнее, чем запланировано, движемся вперёд по графику, – отметил он.
Напомним, новые детские площадки устанавливаются во дворах Кишинева по инициативе фракции ПСРМ в КМС.
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