Стараниями социалистов на одном из бульваров Ботаники стартовал ремонт дороги (ФОТО)

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Работы по укладке асфальта на бульваре Траян столичного сектора Ботаника будут проводиться в течение четырёх ночей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.

– Поскольку улица Траян – это одна из основных дорожных артерий Ботаники, работы будут проводиться с 20:00 до 06:00. Оперативно, без пробок будет отремонтирован весь бульвар, от бульвара Дачия до улицы Гренобле, – отметил мунсоветник.

Стоит отметить, что работы проводятся муниципальным предприятием Exdrupo. Стоимость проекта составляет 6,6 млн леев.