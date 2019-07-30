Стараниями социалистов на одном из бульваров Ботаники стартовал ремонт дороги (ФОТО)

Стараниями социалистов на одном из бульваров Ботаники стартовал ремонт дороги (ФОТО)

Работы по укладке асфальта на бульваре Траян столичного сектора Ботаника будут проводиться в течение четырёх ночей. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский.

– Поскольку улица Траян – это одна из основных дорожных артерий Ботаники, работы будут проводиться с 20:00 до 06:00. Оперативно, без пробок будет отремонтирован весь бульвар, от бульвара Дачия до улицы Гренобле, – отметил мунсоветник. 

Стоит отметить, что работы проводятся муниципальным предприятием Exdrupo. Стоимость проекта составляет 6,6 млн леев.

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