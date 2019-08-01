Стараниями социалистов на бульваре Дачия появится обновлённая аллея (ВИДЕО)

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В столичном секторе Ботаника на бульваре Дачия планируется восстановить аллею в районе библиотеки имени Михаила Васильевича Ломоносова. Инициатива принадлежит муниципальным советникам от фракции ПСРМ.

Работы начнутся в этом месяце. Предполагается, что на аллее появится новое освещение, будут отремонтированы тротуары и лестница, которая ведёт к пешеходному переходу. Также аллею украсят новые скамейки и клумбы, передаёт a-tv.md.

На сегодняшний момент мы готовим два проекта. Одни проект подразумевает реконструкцию аллеи. Второй – более узкую пешеходную зону и, по бокам, установку клумб с цветами, – прокомментировал вице-претор Ботаники Юрий Витнянский. В итоге бетонирование, приведение этой лестницы в нормальное состояние, с обустройством клумб. Также замена на качественную плитку, так, чтобы люди не спотыкались, плюс освещение, плюс скамейки, – добавил вице-председатель фракции ПСРМ Александр Одинцов.

Как и сама библиотека, обновлённая аллея будет носить имя великого русского учёного Михаила Ломоносова.