Стараниями социалистов на Ботанике появится еще одна новая спортивная площадка (ФОТО)

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Начаты работы над последней в этом году спортивной площадкой на Ботанике. Ее разместят на территории старшего корпуса лицея имени Дмитрия Кантемира.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

– На нескольких десятках квадратных метров будут установлены фитнес-элементы, брусья и турники для занятия спортом. Работы пройдут в два этапа. Сегодня будет подготовлена территория, установлены бордюры и фитнес-элементы. Через несколько дней будут установлены турники и брусья, – подчеркнул он.

Площадка будет возведена в рамках программы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева по благоустройству дворов столицы.