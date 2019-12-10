Стараниями социалистов на Ботанике появится еще одна новая спортивная площадка (ФОТО)

Стараниями социалистов на Ботанике появится еще одна новая спортивная площадка (ФОТО)

Начаты работы над последней в этом году спортивной площадкой на Ботанике. Ее разместят на территории старшего корпуса лицея имени Дмитрия Кантемира. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор сектора Юрий Витнянский.

– На нескольких десятках квадратных метров будут установлены фитнес-элементы, брусья и турники для занятия спортом. Работы пройдут в два этапа. Сегодня будет подготовлена территория, установлены бордюры и фитнес-элементы. Через несколько дней будут установлены турники и брусья, – подчеркнул он. 

Площадка будет возведена в рамках программы фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева по благоустройству дворов столицы.

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