Стараниями социалистов на Ботанике открыты еще две новые детские площадки (ФОТО)

В столичном секторе Ботаника были открыты еще две детские площадки. Теперь и во дворах по адресам Пандурилор, 53 и Трандафирилор, 29/1 есть благоустроенные места для отдыха и детских игр.

Радостную новость на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.