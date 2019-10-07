Стараниями социалистов на Ботанике открыты еще две новые детские площадки (ФОТО)

Стараниями социалистов на Ботанике открыты еще две новые детские площадки (ФОТО)

В столичном секторе Ботаника были открыты еще две детские площадки. Теперь и во дворах по адресам Пандурилор, 53 и Трандафирилор, 29/1 есть благоустроенные места для отдыха и детских игр.

Радостную новость на своей странице в соцсети сообщил вице-претор Ботаники Юрий Витнянский.

– Работы по установке площадок проводились в рамках запущенной советниками-социалистами программы по благоустройству дворов. В 2018 году было установлено 112 детских площадок, а в текущем – еще 115, а также более сотни фитнес-площадок. Проводились и другие виды работ, – отметил он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md