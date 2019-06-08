Стараниями социалистов на Ботанике открыта ещё одна детская площадка (ФОТО)

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Сегодня в столичном секторе Ботаника была сдана в эксплуатацию еще одна детская площадка. Её установили по улице Диминеций.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил советник Партии социалистов Юрий Витнянский.

– Сегодня во дворе домов Диминеций, 51 A, B, V организовали детский праздник. В ближайшее время в данном дворе установим еще несколько скамеек. Уютный и милый двор стал преображаться, – написал Витнянский.

Стоит отметить, что это уже вторая площадка на улице Диминеций. В общей сложности в Кишинёве установлено 180 детских площадок. До конца года планируется установить еще 60.