Стараниями социалистов на Ботанике открыта ещё одна детская площадка (ФОТО)

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В рамках программы фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинёва установлена еще одна детская площадка. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил депутат парламента от ПСРМ Олег Липский.

– После того как мы установили площадку на Дачия 38/8, жители соседнего двора (Дачия 38/5) обратились ко мне с просьбой помочь им в благоустройстве двора. Спасибо коллегам из фракции ПСРМ в МСК за такую замечательную программу, которая позволяет подарить детям уютное место для отдыха и детских игр, – написал Олег Липский.

Напомним, что, в рамках программы фракции ПСРМ в Муниципальном совете помимо детских, в Кишинёве также активно устанавливают спортивные площадки и открывают многофункциональные стадионы, устанавливают скамейки и беседки, восстанавливают дорожное покрытие и уличное освещение.