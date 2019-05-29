Стараниями социалистов на Ботанике открыта еще одна детская площадка (ФОТО)

Стараниями социалистов на Ботанике открыта еще одна детская площадка (ФОТО)

Минувшим вечером на Ботанике была сдана в эксплуатацию еще одна детская площадка. Ее установили по улице Диминеций, 63.

Радостной новостью на своей странице в соцсети поделился муниципальный советник ПСРМ Никита Цуркан.

– В нынешнем году планируется открытие еще более 100 подобных площадок. Все они будут установлены в рамках ранее инициированной социалистами программы по благоустройству столичных дворов. Продолжаем работать дальше! – отметил он. 

Стоит напомнить, что, благодаря социалистам, в Кишиневе начинают появляться не только детские, но и спортивные площадки, скамейки, беседки, восстанавливается дорожное покрытие и уличное освещение.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md