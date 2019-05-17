Стараниями социалистов менее чем за 15 месяцев в Кишиневе установили 180 новых детских площадок (ФОТО)

Стараниями социалистов менее чем за 15 месяцев в Кишиневе установили 180 новых детских площадок (ФОТО)

В ближайшее время площадки появятся еще по 60 адресам. Кроме того, будут отремонтированы детские и спортивные площадки во многих секторах города. 

На этой неделе в Кишиневе была установлена 180-я новая детская игровая площадка, благодаря муниципальной программе, разработанной ПСРМ 2 года назад. Об этом на своей странице в соцсети написал бывший председатель фракции Партии социалистов в МСК, депутат парламента Ион Чебан

– Всё это стало возможным, благодаря прямому взносу из бюджета на основе специальной программы, предложенной социалистами, а также личному вкладу советников и депутатов. В ближайшее время игровые площадки появятся еще по 60 новым адресам. Работы должны были начаться еще в апреле, но аукцион несколько раз был заблокирован, надеюсь, что это просто конкурентный аспект, а не плохие намерения. На этой неделе мы отправили необходимые обращения по ремонту игровых площадок в парке Штефан чел Маре и у Кафедрального собора, которые на данный момент оказались в неприглядном виде, – отметил он. 

Кроме того, по словам Чебана, в рамках программы социалистов по восстановлению муниципальной инфраструктуры, в скором времени начнутся работы по ремонту спортивных и игровых площадок по многим адресам.

– Мы стараемся, чтобы город стал более комфортным для жителей всех возрастов, – добавил социалист. 

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