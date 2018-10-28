Стараниями социалистов до конца год десятки дворов Кишинева будут реабилитированы (ФОТО)

Стараниями социалистов до конца год десятки дворов Кишинева будут реабилитированы (ФОТО)

Новенький асфальт положили вчера рабочие во дворе домов по улице Флорилор, 26-28, столичного сектора Рышкановка. Работы вписываются в программу специального назначения, ранее разработанную и утвержденную по инициативе фракции ПСРМ в МСК. 

Как отметил на своей странице в соцсети председатель фракции Ион Чебан, до конца года работы по реабилитации дворов будут проведены по десяткам адресов.

– Благодарю всех работников, которые и в выходные работают с утра до вечера, несмотря на условия труда и низкие зарплаты, – добавил Чебан. 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md