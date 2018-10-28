Стараниями социалистов до конца год десятки дворов Кишинева будут реабилитированы (ФОТО)

Новенький асфальт положили вчера рабочие во дворе домов по улице Флорилор, 26-28, столичного сектора Рышкановка. Работы вписываются в программу специального назначения, ранее разработанную и утвержденную по инициативе фракции ПСРМ в МСК.

Как отметил на своей странице в соцсети председатель фракции Ион Чебан, до конца года работы по реабилитации дворов будут проведены по десяткам адресов.

– Благодарю всех работников, которые и в выходные работают с утра до вечера, несмотря на условия труда и низкие зарплаты, – добавил Чебан.