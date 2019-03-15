Стараниями социалистов 10 столичных фонтанов вновь заработают летом

Стараниями социалистов 10 столичных фонтанов вновь заработают летом

В этом году, благодаря, в том числе, усилиям фракции ПСРМ, на обустройство фонтанов Муниципальный совет Кишинева выделил более 2 миллионов леев. Таким образом, 10 находящихся в ведении примэрии фонтанов этой весной начнут ремонтировать, чтобы уже к лету жители столицы смогли насладиться их красотой и прохладой. 

Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник ПСРМ Никита Цуркан. По его словам, речь идет о: фонтане в общественном парке Штефана чел Маре, фонтане в сквере Кафедрального собора, двух фонтанах в сквере Театра оперы и балета и еще двух – в парке Валя Морилор, фонтанах в скверах улиц Николая Димо и Мирон Костин.

 

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