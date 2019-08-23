Стараниями президента в гимназии Рэскэеций Ной отремонтировали спортзал, а в гимназии Талмаза появится многофункциональная спортплощадка (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение рабочей поездки в район Штефан-Водэ Игорь Додон посетил гимназию в селе Рэскэеций Ной, где по инициативе главы государства и в ответ на просьбу администрации был отремонтирован спортивный зал.

В связи с этим президент подарил гимназии спортивный инвентарь и выразил уверенность в том, что в новом учебном году дети смогут полноценно заниматься на уроках физического воспитания. Игорь Додон пожелал всем успехов и новых достижений.

Далее отправился глава государства отправился в село Талмаза, где был дан старт строительству многофункциональной спортивной площадки на территории местной гимназии. Было решено, что объект должен быть сдан в эксплуатацию к 1 октября.

Напомним, что в 2017 году был запущен общенациональный проект по строительству спортплощадок во всех районах Молдовы, преимущественно в сельской местности. Проект является частью программы «Люблю Молдову» и реализуется при поддержке Благотворительного фонда первой леди «Din suflet».